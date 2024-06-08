Петербурженка на BMW отправила школьницу в больницу Петербурженка сбила девочку на самокате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Девушка на BMW 328 сбила 15-летнюю школьницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным ведомства, ДТП произошло днем 7 июня на Суздальском шоссе в Петербурге. в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка-подросток попала под колеса, когда переезжала на дорогу на электросамокате. В состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали.

По информации МВД, с 2023 по 2024 год 28-летняя петербурженка 44 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

В результате ДТП самокатчица госпитализирована с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести. За период с 2023 по 2024 год женщина-водитель 44 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, — сказано в сообщении.

Эксперты в сфере транспортной безопасности ранее рассказали NEWS.ru, что снизить количество несчастных случаев с участием электросамокатов можно за счет системы контроля, однако она только начала формироваться. Как заявил директор Центра исследования транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко, когда люди поймут, что их действия не останутся безнаказанными, положение дел начнет меняться.