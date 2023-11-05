В Петербурге автомобиль с пассажиркой внутри рухнул в Неву

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге автомобиль улетел в реку Неву, сообщило издание 78.ru. По его информации, в этот момент в машине находилась пассажирка, она погибла.

ЧП произошло вечером 5 ноября на Рыбацком проспекте в Невском районе. Прибывшие на место водолазы обнаружили тело женщины, которая лежала на заднем сиденье. По предварительной информации, водитель вышел из автомобиля, не поставив его на ручник. В результате транспортное средство вместе с пассажиркой рухнуло в воду.

Находящиеся рядом с местом рыбаки пытались остановить машину, но этого сделать не удалось. Самостоятельно девушка выбраться не смогла. Личность погибшей устанавливается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Краснодарском крае погиб 67-летний охранник сельхозпредприятия «Михайловское», который пытался перебраться через реку вброд. Мужчина пропал во время сильных дождей. Родные забили тревогу, и в скором времени удалось найти его автомобиль, внутри которого находилось тело охранника. По предварительной информации, мужчина хотел переехать реку около села Подхребтовое, однако машину унесло течением.