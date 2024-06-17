В озере под Мурманском утонул гидроплан с пилотом Под Мурманском водолазы ищут пилота утонувшего гидроплана

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На озере Имандра в Мурманской области при взлете потерпел крушение одномоторный гидроплан «Орион-11», сообщили в пресс-службе МЧС России. Воздушное судно ушло под воду на глубину 4–5 метров. Водолазы обследуют место падения в поисках пилота. К операции подключили 19 спасателей и восемь единиц техники. По предварительным данным, полет гидроплана был несанкционированным, с нарушениями правил.

В районе населенного пункта Тик-Губа на озере Имандра при взлете потерпел крушение одномоторный гидроплан. «Орион-11» находится на глубине 4–5 метров. Пилота ищут 19 специалистов с помощью восьми единиц техники, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Суздальском районе Владимирской области владелец частного аэродрома Павловское Игорь Буевич разбился насмерть во время испытания легкомоторного самолета с кабиной закрытого типа, который он сконструировал и собрал сам. По данным канала, у мужчины не было разрешения на полеты.

В турецкой провинции Кайсери до этого во время учебного полета крушение потерпел военный самолет SF-26OD. Минобороны страны сообщало, что оба пилота погибли. Воздушное судно рухнуло на сельскохозяйственное поле неподалеку от жилых домов.