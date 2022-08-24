В Орле администрацию забросали коктейлями Молотова Губернатор Клычков: в здание администрации Орловской области бросили две бутылки с зажигательной смесью

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Утром 24 августа в Орле неизвестный поджег здание администрации Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. По его словам, злоумышленник бросил в сторону центрального входа две бутылки с зажигательной смесью и скрылся. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

Сегодня утром в городе Орле произошел удивительный инцидент. В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь, — написал Клычков.

Он предположил, что подобный акт был совершен в честь дня независимости Украины, и заявил, что «мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать». В настоящий момент поисками злоумышленника занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Ростове-на-Дону сожгли авто полицейского с символом Z. Полиция задержала двух местных жителей, которые, по данным правоохранителей, совершили поджог по заказу «неонацистов с Украины». В ГУМВД по региону также сообщили, что подозреваемые получили за совершенное правонарушение 15 тысяч рублей криптовалютой.