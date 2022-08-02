В Оренбурге зарезали 25-летнюю девушку В Оренбурге зарезали врача-терапевта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело по факту убийства 25-летней девушки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В данный момент ведутся следственные мероприятия по установлению личности преступника. Тело девушки было обнаружено на лестничной площадке многоквартирного дома в Оренбурге.

По данным следствия, днем 2 августа 2022 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской города Оренбурга обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти, — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, девушка была врачом-терапевтом и работала в больнице имени Пирогова. Она скончалась от множественных колото-резаных ран.

Ранее в Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки. Мужчина напал на нее в микрорайоне Нижняя Ельцовка и нанес несколько ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Девушка умерла до приезда скорой. Подозреваемый и жертва состояли в отношениях.

Позже стало известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.