В Оренбурге собак отстреливают пулями с мощным ядом В Оренбурге догхантеры несколько месяцев отстреливают собак отравленными пулями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбурге около четырех месяцев догхантеры отстреливают собак отравленными пулями, пишет Telegram-канал Readovka со ссылкой на зоозащитника. По словам активиста, группа местных жителей использует яд, на который не действует ни один антидот.

Отмечается, что псы умирают от глубоких ран, а другие от отравления внутренних органов. Пули оказались разными, что говорит о нескольких догхантерах одновременно. Кроме того, отмечается, что охота на собак происходит в нескольких районах и порой рядом с детскими площадками. Предположительно, один из отстреливающих псов скрывается в лесу. Зоозащитники написали заявление в полицию и готовят повторное.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева посоветовала приучать собак никогда и ничего не подбирать с земли, чтобы защитить домашнего любимца от догхантеров. Она подчеркнула, что существуют питомцы, которых невозможно отучить от этой привычки, в такой ситуации помогут только намордники. Специалист уточнила, что догхантеры раскладывают небольшие отравленные кусочки сыра, которые животные могут проглотить незаметно для хозяина.

В Ангарске недавно местного жителя осудили за жестокое обращение со своим питомцем. Пьяный мужчина избил четырехмесячного щенка, а после выбросил его с четвертого этажа дома. В результате животное погибло.