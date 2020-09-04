В Омске дети-сироты остались на улице из-за местных чиновников

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Набережных Челнах мужчину признали виновным в убийстве своего товарища, сообщает inkazan.ru . Во время совместного распития алкогольных напитков он ударил собутыльника ножом. Труп убийца расчленил и скинул в местную реку.

Башкирия

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил запустить на орбиту ракету с символикой Башкирии, пишет mkset.ru . По его мнению, такой акт позволит прославить республику не только в РФ, но и во всём мире.

Нижегородская область

Под Нижним Новгородом нашли останки 10 человек, пишет newsnn.ru . Скелеты обнаружили во время земляных работ. По предварительным данным, останки могут принадлежать людям, умершим в 40-50-х годах XX века.

pixabay.com

Удмуртия

В Воткинске водитель иномарки при повороте на парковке наехал на женщину с ребёнком на руках, пишет udm-info.ru . Женщина получила незначительную травму, её сын не пострадал.

Ростовская область

В Ростове полиция ищет пранкера, пугающего людей в костюме зомби-врача. Как пишет rostovgazeta.ru , мужчина нанёс грим, надел защитный костюм и выходил из машины скорой помощи.

Приморье

В Приморье синоптики сообщили о приближении тайфуна «Хайшен», пишет vostokmedia.com . На этой неделе на регион обрушился тайфун «Майсак». Он принёс в Приморье ливневые дожди и ураганный ветер, который ломал деревья, а также сносил крыши домов.

Александр Сафронов (Правительство Приморского края)/primorsky.ru

Омская область

Омские дети-сироты остались на улице из-за местных чиновников. Как пишет gorod55.ru , многоквартирный дом, в котором должны были проживать дети, признали аварийным, а другого жилья у них не было. Прокурор Черлакского района добился того, чтобы региональное Минимущество предоставило заявителям квартиры, которые бы отвечали санитарным и техническим требованиям.

Оренбургская область

В Гае Оренбургской области около мусорного бака на рынке нашли документы с персональными сведениями горожан. Как пишет 56orb.ru , на бумагах были указаны данные паспортов, телефоны, адреса, а также информация о кредитах. Предполагается, что документы выкинули сотрудники салона сотовой связи.

Карелия

Жители нескольких населённых пунктов в Карелии взбунтовались против возобновления работы свинокомплекса, который может уничтожить экологически чистые пищевые предприятия. Как сообщает karelinform.ru , ранее животноводческий комплекс уже нанёс большой экологический ущерб нескольким поселениям, водным артериям и землям. Люди требуют проведения общественных слушаний и государственной экологической экспертизы.

Marius Becker/dpa/Global Look Press

Тюменская область

В Тюмени во время урагана упали два башенных крана, сообщает nashgorod.ru . Один из них рухнул на покупателя, который осматривал будущую квартиру со своим риэлтором. Двоих человек доставили в реанимацию с тяжёлыми травмами. Отмечается, что машинисты находились на рабочем месте вопреки предупреждениям МЧС.

Хабаровский край

В Хабаровском крае зафиксировали несколько нападений медведей на людей, сообщает transsibinfo.com . Бурый медведь набросился на грибника на берегу реки Кия — тот отделался лёгкими телесными повреждениями. Ещё один хищник забрался в огород жителей посёлка Софийск — в результате никто не пострадал. Также поступила информация о том, что гималайский медведь зашёл во двор нежилого строения в селе Верхняя Эконь, где съел все сливы.

Ставропольский край

Бывший полицейский пытал людей в реабилитационном центре на Ставрополье. Как пишет newstracker.ru , в заведении проживали 25 человек. За пациентами надзирали сотрудники из числа бывших реабилитантов. Они имели неограниченную власть над узниками, пытали и унижали их.

Челябинская область

В Челябинске установили «живой» памятник Грете Тунберг. Девушка в образе шведской экоактивистки встала на пьедестал в городском Саду камней. Как сообщается на портале «Курс дела» , в руках она держала плакат с надписью «Не дадим природе умереть!». По словам организаторов перформанса, Грета Тунберг стала символом обеспокоенности нового поколения глобальными экологическими проблемами.

Зелёная Альтернатива/vk.com

ХМАО

В ХМАО осудили мошенника, который, маскируясь под волонтёра-благотворителя, выманивал денежные средства на лечение несуществующих тяжелобольных детей. Как сообщает muksun.fm , в результате мошеннических действий Алексея Степанова пострадала репутация благотворительных фондов, от имени которых действовал преступник. В итоге суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

Волгоградская область

В Волгоградской области официально зарегистрированных безработных стало намного больше, чем в прошлом году. Как пишет издание novostivolgograda.ru , на конец июля 2020 года 45,6 тысяч волгоградцев имели статус безработного. Если сравнивать эти данные с аналогичным периодом прошлого года, то количество зарегистрированных жителей региона, оставшихся без работы, выросло в 4,9 раза.

Свердловская область

В Екатеринбурге роддом перестал принимать пациенток из-за COVID-19. Как сообщает издание tagilcity.ru , коронавирусную инфекцию заподозрили у одного из сотрудников медучреждения. Ранее роддом уже закрывали из-за пациентки с коронавирусом, а все находившиеся в нём роженицы были перенаправлены в другие учреждения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинградская область

В Ленинградской области в лесном массиве под Сланцами пограничники нашли тайник со взрывчаткой. Как сообщается на портале newia.ru , были обнаружены два пакета, присыпанные землёй. В них находилось сорок тротиловых шашек. Масса каждой — 400 граммов. Таким образом, общий вес опасного вещества составил 16 килограммов.

Хакасия

Жительница Хакасии продавала через Интернет «лекарство от коронавируса». Девушка из Черногорска обманула жителя Махачкалы, получив от него 55 тысяч рублей за несуществующий препарат, передаёт newkhakasiya.online . В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Сибирь