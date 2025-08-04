В Новосибирской области прогнозируют заморозки до плюс двух градусов

В Новосибирской области в начале недели ожидаются заморозки до плюс двух градусов, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр. В ночные часы температура будет опускаться до плюс 2–7 градусов, днем — повышаться до плюс 13–20. Погода будет дождливой и ветреной, в отдельных районах возможны грозы.

При смещении холодного фронта арктический воздух будет охлаждать атмосферу, и к началу рабочей недели среднесуточные температуры воздуха прогнозируются ниже нормы на 4–6 градусов, — считают синоптики.

В ближайшие два дня ожидаются кратковременные осадки. Ночью в отдельных районах температура может повышаться до плюс 12–13 градусов, днем — достигать плюс 20–24. Ветер северо-западный 3–8 м/с, с порывами до 13 м/с. В первой декаде августа температура будет на 1–2 градуса ниже нормы. В большинстве дней возможны дожди и грозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал о приближении температуры в Москве к климатической норме. С 7 августа в столице прогнозировалось плюс 19–24 градуса. В Петербурге в начале недели ожидалось плюс 26–29 градусов без осадков, а со среды — более ровный температурный фон и около плюс 23–25 градусов.