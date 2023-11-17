В Новосибирске спасли мужчину с вилами в голове Медики и спасатели в Новосибирске спасли мужчину, в голову которо вонзили вилы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа врачей Городской клинической больницы № 1 Новосибирска спасли мужчину, в голове у которого при криминальных обстоятельствах оказались вилы, сообщает пресс-служба областного Минздрава. Зубцы инструмента вошли вглубь тела на 11 сантиметров.

3 ноября в 19:00 в наш хирургический приемный покой скорая медицинская помощь доставила мужчину 53 лет с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, проникающее ранение инородным телом (сельскохозяйственным инструментом)», — сказала заместитель главного врача по медицинской части Елена Домрачева.

Изымать все зубцы вил одновременно было опасно, поэтому на помощь к медикам пришли спасатели. Болгаркой они отпилили каждый зубец. Из-за металлического состава осложнялось проведение компьютерной томографии — зубцы создавали помехи на снимках.