В Новосибирске будут судить банду организаторов борделя В Новосибирске завершили расследование дела о вовлечении женщин в проституцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске начнется суд над шестью обвиняемыми в создании борделя с проститутками, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. На скамье подсудимых окажутся 50-летняя организатор преступной группы и пять ее помощников. Им вменяют статьи о вовлечении в занятие проституцией организованной группой (ч. 1 и ч. 3 ст. 240 УК РФ) и организации занятия проституцией другими лицами (ч. 1 ст. 241 УК РФ).

По версии следствия, 50-летняя жительница Заельцовского района создала преступную группировку по организации занятия проституцией и вовлечению в нее девушек и женщин. Банда действовала с мая 2021 по август 2023 года, а также с сентября по октябрь 2023 года.

Как выяснила полиция, лидер группы организовала бордель, где секс-работницы встречались с клиентами, а также вывозила их в отели, гостиницы и банные комплексы для оказания услуг. Во время обысков, проходивших прошлым летом, полицейские изъяли предметы, используемые при оказании интимных услуг, а также визитные карточки и избрали фигурантам меру пресечения в виде обязательства о явке.

Несмотря на это, лидер банды вместе с двумя помощницами вновь организовала бордель, который функционировал в течение месяца. 5 октября 2023 года полиция вновь пресекла его деятельность. Организатору изменили меру пресечения на домашний арест, еще пятерых сотрудников поместили под подписку о невыезде.

В настоящее время уголовные дела в отношении всех участников группы направлены в Дзержинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что московская проститутка напала на сотрудника правоохранительных органов, избила его металлической ложкой для обуви и распылила в лицо перцовый баллончик. Полицейский под прикрытием проводил рейд по борделям столицы. После случившегося молодой человек отправился в больницу, где ему диагностировали ожог глаз и ушибы.