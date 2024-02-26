В Новороссийске жители возмутились ремонтом мемориала В Новороссийске жители пожаловались на ремонт монумента «Малая земля»

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«Малая земля»

Жители Новороссийска пожаловались на «позорное» состояние мемориала «Малая земля» после «недоделанного ремонта», передает «Подъем». Власти утверждают, что провели только «противоаварийные» работы, а ремонт будет позже и он обойдется почти в 535 млн рублей.

Сейчас проектная документация проходит обязательную госэкспертизу, после чего будут приняты решения о сроках финансирования и выполнения ремонтных работ, — сообщили в Минкульте края.

Также власти заявили, что в октябре 2023 года были завершены первоочередные противоаварийные работы на объекте. В связи с этим возникла необходимость ограждения территории, тогда отделочная штукатурка частично отвалилась «в связи с неблагоприятными погодными условиями».

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