В Новгородской области нетрезвая женщина насмерть сбила ребенка и скрылась

Фото: t.me/ugibdd53

В Чудовском районе Новгородской области нетрезвая женщина за рулем легкового автомобиля насмерть сбила 11-летнего мальчика, он умер до приезда медиков, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Авария произошла в 17:40 в деревне Селищи, после ДТП женщина скрылась и столкнулась со встречным автомобилем Renault Duster, передает ТАСС.

Сегодня, в 17:40, в деревне Селищи в Чудовском районе на улице Лермонтова водитель, женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем Cherry в состоянии алкогольного опьянения, сбила 11-летнего мальчика. После столкновения с пешеходом машина скрылась с места ДТП, после чего столкнулась со встречным автомобилем Renault Duster, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту ДТП. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Вечером 27 ноября на улице Свободы в Москве легковой автомобиль Kia вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми, один из которых находился в коляске. Виновница ДТП совершила наезд на пешеходов, не справившись с управлением. Женщина, стоявшая на тротуаре с малолетними, скончалась на месте происшествия.

Позднее один из двух пострадавших детей умер. После аварии ребенок находился в состоянии клинической смерти.