В Норильске решили высадить саженцы в разгар метели и под покровом ночи

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Вид на Ленинский проспект в Норильске

Нанятая администрацией Норильска подрядная организация решила приступить к озеленению улиц, когда их завалило снегом, сообщает местный портал «Северный край». На распространившейся видеозаписи видно, как рабочие высаживают растения в разгар метели и под покровом ночи.

По информации издания, нестандартный подход к озеленению опробовали в районе Талнах на улице Федоровского. При этом журналисты, ссылаясь на данные портала госзакупок, отметили, что сама программа озеленения обошлась бюджету в 46 млн рублей. Всего подписано два контракта: один трехлетний на 17 млн рублей, а второй на 29 млн рублей, причем его реализовать должны уже до конца текущего года.

Ранее уже сообщалось, что в Норильске последние дни сентября ознаменовались снегопадом. Город оказался в сугробах, а на дороги в авральном режиме вышла коммунальная техника. По имеющимся данным, только за утро 29 сентября было зафиксировано около 20 аварий, связанных с внезапным выпадением осадков. В частности, сообщается о ДТП с участием пассажирских автобусов.

До этого снег также выпал в Республике Алтай. Один из пользователей соцсетей выложил фото и видео из села Беш-Озек в Шебалинском районе. На кадрах видно падающий хлопьями снег. Также снежные пейзажи засняли на Семинском перевале, в Улаганском районе и в селе Барагаш в Шебалинском районе.