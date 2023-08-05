В Нижнем Новгороде начальник полиции сбил подростка В Нижнем Новгороде пьяный начальник полиции сбил 13-летнего подростка на мопеде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Ni Mash сообщил, что в Нижнем Новгороде пьяный начальник полиции Пильнинского района Андрей Зимин сбил 13-летнего подростка, который ехал на мопеде. По информации канала, мальчик выжил, его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Правоохранительные органы начали проверку.

Канал добавляет, что выпивший полицейский решил обогнать мопед подростка и случайно зацепил его. Кроме того, выяснилось, что мальчик ездил на транспортном средстве без прав. После аварии полицейские не узнали в виновнике ДТП своего коллегу, также он не стал перед ними представляться.

Ранее женщина, управляя иномаркой, сбила семилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу на юго-востоке Москвы. По имеющейся информации, пострадавшего госпитализировали.

До этого сообщалось о восьми пострадавших при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Нижегородской области. Среди пострадавших один ребенок. ДТП произошло в Балахнинском муниципальном округе недалеко от поворота на Дзержинск, столкнулись легковой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту Заволжье — Дзержинск. Пострадавшие, в том числе водитель автобуса, были направлены на амбулаторное лечение. Кроме того, спасателям пришлось деблокировать водителя легкового автомобиля.