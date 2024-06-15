В небе над российским регионом уничтожены воздушные цели Голубев: в Ростовской области сбили несколько беспилотников

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Около четырех утра силами противовоздушной обороны было сбито несколько беспилотников, написал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его данным, цели были уничтожены в районе Каменска-Шахтинского. Губернатор уточнил, что пострадавших нет.

Около четырех утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет, — проинформировал Голубев.

Telegram-канал «112» ранее сообщал, что в Ростовской области взорвался автомобиль Volvo, на котором ехал начальник штаба одной из воинских частей Вадим Собесский. По данным канала, по предварительной информации, офицер не пострадал. В какой-то момент в машине начало что-то шипеть, после чего пошел дым. Утверждается, что мужчина успел покинуть авто, вслед за чем практически сразу последовал взрыв.

В четверг, 13 июня, журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, в результате погиб оператор телеканала Валерий Кожин. Второй журналист — военный корреспондент Алексей Ивлиев — выжил, но лишился руки. В настоящее время он находится в стабильном состоянии, утверждается, что его жизни ничто не угрожает. По последним данным, его эвакуировали в Москву.