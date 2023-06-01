В Мурманской области ввели штрафы за бесплатное посещение заповедников В Мурманской области ввели штрафы за бесплатное посещение заповедников гостями региона

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Мурманской области с 1 июня вводится плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), исключение сделано лишь для жителей региона и ряда льготников, сообщает «МК в Мурманске». За нарушение предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Как пишет издание, соответствующее постановление появилось на официальном портале «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области». В документе указывается, что жители региона и граждане из ряда льготных категорий смогут по-прежнему бесплатно посещать природные парки и заказники, но для этого должны получить соответствующее разрешение.

Министерство природных ресурсов Мурманской области предупреждает, что за посещение ООПТ региона без разрешения нарушителей ждет штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.

Как поясняет издание, на такую меру власти пошли в связи с необходимостью охраны природных ресурсов региона. Эта тема стала особенно актуальной в связи с массовым воровством камней, известных под названием «яйца дракона» и запрещенных к вывозу за территорию Мурманской области.

Информация о размере платы за посещение ООПТ для неместных, а также QR-код для удобной оплаты через банковское приложение размещены на сайте Министерства природных ресурсов Мурманской области в разделе «Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения», добавляет издание. В дальнейшем выдача разрешений и оплата станут доступны через региональный туристический портал.

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