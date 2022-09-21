Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мурманской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, сошли с рельсов без последующего опрокидывания, сообщили в региональном МЧС. Инцидент произошел 21 сентября неподалеку от станции Куна в Мурманской области. Предварительно, никто не пострадал.

21 сентября в 13:00 в МЧС Мурманска поступила информация о том, что в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор сошли с рельс без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда № 21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург. С рельс сошли пять вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) в Германии с рельсов сошел пассажирский поезд, перевозивший в тот момент людей. В инциденте погибли по меньшей мере три человека, десятки пострадали. О причинах происшествия неизвестно.

Весной этого года у населенного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона столкнулисьпассажирский и товарный поезда. В результате ЧП пострадали не менее 85 человек, один погиб.