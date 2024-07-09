В Мурманской области потушили крупный пожар МЧС: на Мурманском предприятии потушили пожар на высоте 56 м

Фото: t.me/mchs_official/20161

В Мурманской области огнеборцы МЧС России потушили пожар на промышленном предприятии, пишет МЧС России в официальном Telegram-канале. По данным ведомства, в Кировске на высоте 56 метров загорелась кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом.

Открытое горение составляло 1,5 тысячи кв. м. В тушении огня были задействованы 46 специалистов и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края был локализован мощный пожар на площади 1,2 га. До этого глава района Сергей Бойко заявил, что площадь возгорания в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края составляет шесть тысяч квадратных метров. Из ближайших баз отдыха были эвакуированы люди.

На днях сообщалось об автобусе с людьми, который загорелся вблизи населенного пункта Байназарово в Башкирии. По данным МЧС, огонь охватил транспортное средство во время движения. В момент возгорания в автобусе находились 43 человека. Все успели эвакуироваться самостоятельно, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что смертельная авария произошла на северо-востоке Москвы, водителя автобуса зажало между транспортным средством и эвакуатором. Мужчина пытался остановить многотонную машину, когда та покатилась по улице.