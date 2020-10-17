В Москве за сутки выявили 4648 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6dbee99e-104e-11eb-b194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 4648 человек. Из столичных больниц по выздоровлении выписали 2001 «ковидного» пациента. 56 жителей Москвы скончались от COVID-19 за последние 24 часа.

За весь период пандемии в Москве зафиксировано 357 643 случая инфицирования коронавирусом (+4648 за сутки), — сообщили в оперштабе столицы.

Количество выздоровевших от COVID-19 в Москве увеличилось до 272 227 человек (+2001 за сутки), скончались от инфекции 5906 жителей столицы (+56 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в России суточная динамика распространения коронавирусной инфекции продолжает держаться на высоком уровне. Оперштаб сообщил о выявлении ещё 14 922 пациентов с диагнозом COVID-19. Накануне было 15 150, днём ранее — 13 754. Наибольшее число инфицированных приходится на Москву — 4648. Следом идут Санкт-Петербург (659), Московская (458), Нижегородская (288) и Ростовская (287) области. Почти у 27% заболевших не было никаких симптомов. Также за сутки зафиксировано 279 летальных исходов, полностью выздоровели 8617 человек. С начала эпидемии в России выявлено 1 384 235 случаев коронавируса. Большинство заболевших — 1 065 199 — уже поправились. Жизни 24 002 пациентов спасти не удалось.