В Москве за сутки умерли 54 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/d70d721e-0f25-11eb-8e02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса умерли 54 человека. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

В Москве скончались 54 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что накануне сообщалось о 57 умерших. Общее число умерших в городе достигло 5850 человек.

В общей сложности за время эпидемии в России заразились около 1,3 млн человек, свыше 1 млн пациентов выписаны из больниц, погибли почти 22,3 тысячи граждан. Наиболее напряжённая обстановка сохраняется в Москве, где за минувшие несколько месяцев выявлено более 321,8 тысячи инфицированных, из которых чуть более 259,1 тысячи выздоровели.

Как передавал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин заверил, что власти Москвы не пытаются искажать или замалчивать информацию о распространении коронавируса.