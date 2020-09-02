В Москве выявили 690 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/53f9b2c0-edba-11ea-9e50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 690 человек. Общее число заражённых COVID-19 в столице выросло до 264,3 тыс. человек.

За последние сутки в Москве выявлено 690 новых случаев коронавируса, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

По суточному приросту заболевших Москва находится на первом месте среди российских регионов. За ней идут Санкт-Петербург (191) и Московская область (163).

По состоянию на 3 сентября в России коронавирус выявлен у 1 009 995 человек (+4995 за сутки). За время пандемии от коронавируса скончались 17 528 жителей России (+114 за сутки), выздоровели от инфекции 826 935 человек (+5766 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из московских больниц были выписаны по выздоровлении ещё 1157 пациентов с ранее подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что на территории Москвы продолжает увеличиваться число выздоровевших после заражения COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 217 899 столичных жителей.