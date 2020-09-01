В Москве вновь запустили специальные школьные рейсы

https://static.news.ru/photo/d6454600-ec1a-11ea-8e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальные школьные рейсы вновь запустили в столице с 1 сентября 2020 года.

Школьники могут быстрее добраться до учебных заведений на специальных маршрутах: №№ т55, 611, 627к, 706, 723, 740, 820. Помимо этого, вновь доступны маршруты общественного транспорта: №№ 11, 12, 399, 419 и 822, сообщили на портале «Москва 24».

Отмечается, что маршрут автобуса № 822 будет проходить через Яузскую аллею до платформы Московской железной дороги «Яуза». Кроме того, автобусы теперь будут останавливаться около станции Московского центрального кольца (МЦК) «Белокаменная». Они будут следовать от платформы «Яуза» по Белокаменному шоссе и Яузской аллее до остановки «Учебный центр Минздрава», а затем проходить по привычному маршруту до станции метро «Бульвар Рокоссовского».

Как писал NEWS.ru ранее, все выделенные полосы для общественного транспорта в Москве начнут в скором времени работать в круглосуточном режиме. Сейчас в нерабочие дни автомобилистам разрешено занимать эти полосы на большом количестве улиц. Однако вскоре выделенки станут недоступны для автомобилистов.