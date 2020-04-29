В Москве готовят временные госпитали на 10 тыс. коек для лечения COVID-19

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Обязательный масочный режим вводится в Калужской области в связи с распространением коронавируса. По состоянию на среду, 29 апреля, в регионе инфицированы 722 человека, 32 из них выздоровели и 12 умерли.

Впереди майские праздники. Многие будут решать свои бытовые вопросы, запланировали поездки на дачу. Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки, принимаем дополнительные меры — вводим масочный режим, — написал в Telegram-канале...