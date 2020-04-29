В Москве готовят временные госпитали на 10 тыс. коек для лечения COVID-19

Столичные власти прорабатывают вопрос о развёртывании дополнительных временных госпиталей для лечения больных коронавирусом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, их использование будет зависеть от динамики развития пандемии.
Принято решение о подготовительных работах к развёртыванию временных госпиталей мощностью на 10 тысяч коек. Перечень конкретных объектов будет уточнён после окончательной проработки, — написал Собянин на странице во «ВКонтакте».
Он также сообщил, что во временных госпиталях будут размещать пациентов на долечивание. Они будут построены при основных клинических учреждениях столицы.
Как писал NEWS.ru, на территории Москвы ещё 480 пациентов с подтверждённым коронавирусом вылечились после заражения. Об этом 29 апреля сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что количество выздоровевших человек в Москве продолжает увеличиваться. В последнее время наблюдается средний прирост в более чем 300 пациентов за сутки. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4610. По последней информации, в столице COVID-19 заразились 48 426 человек, 546 пациентов скончались.
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