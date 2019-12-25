https://static.news.ru/photo/ab46ddc2-26f1-11ea-9538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном департаменте здравоохранения сообщили, что 16 детей, прибывших в Москву на соревнования по робототехнике, получили, по предварительным данным, бактериальное пищевое отравление. В настоящее время их готовят к госпитализации.

В результате заболело 16 детей, предварительный диагноз — бактериальное пищевое отравление, — заявили «Интерфаксу» в департаменте.

Уточняется, что школьники прибыли в Москву из нескольких регионов России. Угрозы для их жизни нет, медицинская помощь оказывается в полном объёме, госпитализировать детей планируют в городские больницы столицы.

Как писал NEWS.ru, ранее сообщалось о 12 пострадавших детях, которые отравились в отеле в центре Москвы. Дети одновременно пожаловались на плохое самочувствие, врачи скорой помощи нашли у них признаки пищевой инфекции.