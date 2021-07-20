В Москве лифт с тремя полицейскими упал в шахту

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В Москве в многоэтажном доме лифт упал в шахту. Пострадали три сотрудника полиции, находившиеся внутри в этот момент, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошёл утром 20 июля в 24-этажном доме на улице Маршала Чуйкoва. Один из правоoхранителей был госпитализирован — врачи диагностировали у него перелом лодыжки.

Позже в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили эту информацию. По данным полиции, госпитализированы все трое.

По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, причиной падения лифта стал обрыв трoса.

Ранее сообщалось, что два человека получили травмы при падении грузового лифта на складе на юго-востоке Москвы 15 июля. Месяцем ранее, 15 июня, на северо-востоке Москвы в одном из жилых домов произошло обрушение лифта. Кабина упала с 13-го этажа, в результате чего погиб рабочий. Он ремонтировал лифт.