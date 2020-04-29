В Москве карту «Тройка» теперь можно купить в «Магните»

https://static.news.ru/photo/ef643010-8a31-11ea-bbeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные жители с 30 апреля смогут приобрести транспортную карту «Тройка» в одном из 450 магазинов сети «Магнит». Об этом сообщила пресс-служба продовольственной сети.

Залоговая стоимость, судя по сообщению, останется прежней и составит 50 рублей.

Купить «Тройку» с 30 апреля в 450 магазинах «Магнит у дома» и «Магнит Семейный» по всей Москве. Стоимость самой карты — 50 рублей. Не забудьте перед поездкой привязать свою карту к пропуску, — сказали в пресс-службе.

Купив карту в продовольственной сети нужно будет пополнить её баланс. Это можно сделать в кассах и автоматах по продаже билетов метро, в автоматизированных киосках ГУП «Мосгортранс», а также удаленно в мобильном приложении «Московский метрополитен», на сайте Московского транспорта и на сайтах партнеров.

С 22 апреля ездить на общественном транспорте Москвы можно будет только по картам «Тройка» и социальным картам. При этом они должны быть привязаны к электронному пропуску. Для того, чтобы это сделать, нужно указать её номер при оформлении цифрового пропуска на сайте mos.ru.

Важно, что произойти это должно не позднее, чем за пять часов до поездки. Проверить, привязана ли «Тройка» к цифровому пропуску можно на Едином транспортном портале.

Как писал NEWS.ru, ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что частные клиники Москвы могут привлечь к выявлению коронавируса с помощью КТ