В Москве до 11 мая продлён запрет на проведение массовых мероприятий

https://static.news.ru/photo/832947f2-897b-11ea-894c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовые мероприятия в столице нельзя будет проводить до 11 мая включительно. Такое решение приняли власти Москвы.

Запретить до 11 мая 2020 года (включительно) проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, — говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Также в столице продлены все действующие ограничения. Собянин подчеркнул, что власти будут ослаблять ограничения, когда заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад.

В России с конца марта действует режим самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса в стране закрыты культурные и развлекательные заведения, общепит и магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиянам разрешено выходить на улицу для прогулок с собакой, в ближайший магазин и аптеку, чтобы выкинуть мусор и для обращения за медицинской помощью.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Он подчеркнул, что угроза коронавируса ещё не миновала.