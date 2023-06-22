В Минприроды объяснили неожиданные изменения цвета воды в реке Дон Минприроды: Дон менял цвет из-за пищевого красителя и реагента для обнаружения его утечки

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

За последние несколько дней вода в реке Дон на территории Ростовской области радикально меняла цвет — от багрового до болотисто-зеленого, однако изменения не опасны, рассказала в беседе с «360» ведущий специалист Минприроды региона Александра Смирнова. По ее словам, багровой жидкостью оказался пищевой краситель с местного предприятия, а в зеленый цвет воду окрасил реагент, необходимый для выявления места несанкционированного сброса.

Как пишет издание, информация о посторонней жидкости в реке под Ростовом-на-Дону появилась 20 июня. Местные жители обратили внимание на ярко-красные полосы, растянувшиеся по поверхности воды на несколько метров. Эксперты установили, что багровая жидкость — пищевой краситель. По словам местных властей, за утечкой может стоять предприятие, находящееся недалеко от реки. В мэрии Ростова после оценки экологов и правоохранительных органов подтвердили причастность предприятия, которое пообещали оштрафовать.

На следующий день река неожиданно окрасилась в зеленый. В областном Минприроды заверили, что беспокоиться не стоит: новый цвет — это безвредный реагент, позволяющий выявить место утечки.

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Наши инспекторы проводили обследование с помощью специального безвредного вещества — уранина. Они окрасили воду в зеленый цвет, чтобы найти источник утечки. <...> Уранин очень быстро рассеивается и не вредит ни воде, ни живым организмам. Вещество часто применяют в различных случаях, подобно этой ситуации, — пояснила Александра Смирнова.

Эколог Илья Рыбальченко, в свою очередь, рассказал, что если краситель действительно пищевой, то населению не стоит беспокоиться.

Тем не менее людям с аллергией я бы посоветовал быть аккуратнее: если они купались, то как минимум нужно после этого принять душ, — отметил специалист.

Также он порекомендовал всем местным жителям не употреблять в пищу рыбу, пойманную в реке за последние несколько дней и в течение ближайших суток.

Ранее эколог Андрей Фролов рассказал, что источником ядовито-зеленого цвета, в который в начале июня окрасились вода и побережье Черного моря в районе Анапы, являются водоросли кладофора.