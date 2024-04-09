В Миассе пенсионерку вызволили из груды хлама в квартире

Фото: t.me/spasateli74

Спасатели в городе Миассе вызволили пожилую женщину из-под завала в квартире, забитой под потолок хламом, сообщили представители Поисково-спасательной службы Челябинской области (ПСС). В экстренные службы обратились соседи пенсионерки, которые услышали ее крики о помощи. Поскольку сына, проживающего с женщиной в квартире, найти не удалось, сотрудникам пришлось вскрывать дверь в квартиру самостоятельно.

Жилье до потолка было заполнено вещами, запасами, строительными материалами. Пожилую женщину спасатели обнаружили под завалом вещей в коридорчике напротив туалета. Причем среди прочих предметов на пострадавшую упало несколько листов оконного стекла, из-за чего она боялась пошевелиться, — сообщили в ППС.

Отмечается, что пострадавшая не могла назвать своего имени, возраста и не могла вспомнить, что случилось. В результате пенсионерку эвакуировали из квартиры и передали медикам.

В декабре петербурженка вызвала скорую и полицию к контейнеру, в котором лежала ее скончавшаяся 70-летняя мать. Выяснилось, что родственницы страдали «синдромом Плюшкина» — заболеванием, которое проявляется в патологическом накопительстве. Контейнер на Хасанской улице они арендовали, чтобы жить в нем, так как свои квартиры на Индустриальном проспекте забили хламом.