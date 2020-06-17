В МЧС заверили, что пятно на Умбозере не угрожает водозабору

https://static.news.ru/photo/88f93682-b0a0-11ea-8435-fa163e074e61_660.jpg Фото: 51.mchs.gov.ru

Появившееся пятно на Умбозере в Мурманской области не повлияет на обеспечение водой населённых пунктов, поскольку ближайший водозабор находится более чем в 100 километрах от места загрязнения.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В ведомстве также отметили, что посёлки получают воду из подземных источников.

Ранее появилась информация, что на поверхности Умбозера обнаружено мутно-бирюзовое пятно неизвестного происхождения. Причина окрашивания воды пока не установлена. Был проведён забор проб. Результаты анализа должны быть готовы 17 июня.

В экстренных службах предположили, что пятно может исходить из заброшенной шахты, которая принадлежит обанкротившемуся ЗАО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат». На месте происшествия дежурит оперативная группа главка МЧС по региону, спасатели готовы к оперативному реагированию.

Умбозеро — самое глубокое озеро на Кольском полуострове. Местами его глубина достигает 115 метров. С севера в него впадают реки Чуда и Сура, с востока — Кица, на юге из озера вытекает река Умба.

Как писал NEWS.ru, следственные органы начали проверку по факту аварийного разлива бензина в Енисейском районе Красноярского края. Разлив топлива объёмом примерно три кубометра произошёл в населённом пункте Абалаково на территории филиала компании «Красноярскнефтепродукт» во время перекачки из железнодорожной цистерны в резервуар. Согласно предварительной версии, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса. Площадь загрязнения составила 1000 квадратных метров.