В Мариинской больнице уточнили число заражённых коронавирусом сотрудников

https://static.news.ru/photo/40258cf8-88af-11ea-839d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mariin.ru

Пресс-служба Мариинской больницы в Санкт-Петербурге опровергла сообщение о 50 сотрудниках, которые заражены коронавирусом.

Коронавирусом заразились 17 медработников. Часть из них находится в стационарах, часть — лечится дома, — заявили в больнице.

Также в медицинском учреждении добавили, что больница начала приём пациентов с коронавирусной инфекцией с 27 апреля.

Всего в стационаре перепрофилированы 550 инфекционных коек, в том числе 56 реанимационных, 423 койки оснащены кислородом, в наличии 56 аппаратов ИВЛ. Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что медики выявили COVID-19 у сотрудников ряда предприятий в Калужской области.