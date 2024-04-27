В Люберцах мужчина умер после драки у ресторана Москвич до смерти избил мужчину после конфликта в ресторане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержала жителя Москвы, подозреваемого в смертельном избиении мужчины у ресторана, расположенного на улице Инициативной в Люберцах, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. По предварительным данным, 20 апреля между ними в заведении произошел конфликт.

Следователем следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 47-летнего местного жителя, повлекшего его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний житель столицы, — сказано в сообщении.

По версии следствия, конфликт перетек из ресторана на улицу. Там один из мужчин ударил оппонента несколько раз. Пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали переломы свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга. Медикам не удалось спасти москвича, он скончался спустя пять дней. Подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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