В Ленобласти семикласснице не заплатили за нюдсы Семиклассница из Ленобласти обратилась в полицию из-за неуплаты денег за нюдсы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семиклассница из Ленобласти пожаловалась сотрудникам полиции на неизвестных, которые не заплатили ей 2 тысячи рублей за «обнаженные» фотографии. Также у нее потребовали денег на вейп, информирует Mash.

По данным Telegram-канала, семиклассница получила угрозы касаемо фотографий. Неизвестные потребовали денег на вейп и пригрозили разослать компромат одноклассникам и знакомой 13-летнего подростка.

Школьница и ее подруги ведут закрытый чат. В нем дети обсуждают новости, обмениваются «обнаженными» фотографиями, говорят про секс, парней, алкоголь и никотин. Однако семиклассница расширила географию своего контента для монетизации.

Подросток нашла желающих и скинула им несколько фотографий без одежды. Предполагаемый заработок обернулся шантажом. Школьница оказалась под угрозой быть замеченной одноклассниками, если не переведет средства. Семиклассница поговорила с родителями и отправилась с ними в полицию, чтобы найти и наказать вымогателей.

В Петербурге ранее подростки заставили школьника привести их к себе домой и ограбили его. Ученик шестого класса познакомился с ними в ресторане быстрого питания на Васильевском острове.