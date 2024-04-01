В Ленобласти на школьника напал мужчина с молотком 78.ru: в Ленобласти мужчина избил школьника молотком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рощино Ленинградской области 13-летний школьник получил травму головы после встречи с незнакомцем, вооруженным молотком, сообщил сайт 78.ru. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Пострадавший подросток заявил, что накануне днем на него у дома № 49 на улице Шалавина напал мужчина. Нападавший использовал перцовый газ и ударил подростка по шлему молотком: он повалил подростка на землю и избил.

По словам пострадавшего, мужчине около 40 лет и он имел славянскую внешность. Отец пострадавшего обратился в полицию, которая начала расследование и розыск подозреваемого, выясняются детали инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов ранее установили личности трех 16-летних жителей Якутска и села Хатассы, которые принимали участие в групповом избиении сверстников возле ТРК «Туймаада». По данным ведомства, количество нападавших было больше. К административной ответственности привлечены родители установленных участников конфликта.

Пострадавшие в результате инцидента подростки после лечения пройдут судебно-медицинскую экспертизу. Процедура позволит определить степень тяжести вреда здоровью после избиения, констатировали в МВД.