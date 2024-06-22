Двое безработных избили девушку из-за телефона в Ленобласти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волхове Ленинградской области двое безработных избили девушку и отобрали у нее телефон, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Правоохранители задержали злоумышленников и изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

21 июня в полицию поступило сообщение от 19-летней местной жительницы о том, что ее избили и ограбили у дома № 18 по улице Металлургов в городе Волхове. Прибывшим на место происшествия полицейским избитая барышня сообщила, что неизвестные, применив физическую силу, отобрали у нее мобильный телефон стоимостью 4000 рублей и скрылись, — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали спустя пару часов у дома № 27 по Авиационной улице в Волхове. Ими оказались двое местных жителей 27 и 19 лет, обоим грозит лишение свободы до семи лет.

Ранее в городе Советске Калининградской области женщина в красной куртке напала на подростка и отняла у него сумку с мобильным телефоном и банковской картой. 12-летний мальчик обратился к полиции, и те задержали 26-летнюю подозреваемую по горячим следам.

До этого в подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире.