В Курской области рассказали о новом обстреле со стороны Украины Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Анатольевку

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли деревню Анатольевку Рыльского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram. По его словам, никто не пострадал, повреждены окна и постройки в нескольких домовладениях.

Зафиксировано три прилета, к счастью, никто не пострадал. Повреждены окна, заборы, хозяйственные постройки в двух домовладениях. Окажем собственникам помощь в восстановлении имущества, — написал Старовойт.

Ранее он сообщил, что российские пограничники в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы вывели из строя украинский дрон-камикадзе. Губернатор напомнил местным жителям, чтобы в целях безопасности они не приближались к обломкам сбитых БПЛА и не трогали их. В ночь на 21 ноября в небе над Курской областью также был перехвачен украинский беспилотник, сообщало Минобороны РФ. По его данным, БПЛА самолетного типа уничтожили силами ПВО.

Утром 21 ноября МО РФ также сообщало о перехвате дрона ВСУ над территорией Брянской области. По информации ведомства, летательный аппарат в приграничном регионе нейтрализовали около 06:00 мск. Перед этим, вечером 20 ноября, ПВО сбила еще один беспилотник под Брянском. По данным Минобороны, украинскую атаку пресекли около 21:30.