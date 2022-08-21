В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

Фото: Пресс-служба «Таврида.АРТ»

Организаторы фестиваля «Тварида.АРТ» подвели итоги мероприятия, прошедшего с 15 по 19 августа в Крыму в бухте Капсель. Участниками пятидневного фестиваля стали более 50 тысяч человек из 85 регионов России, Луганской и Донецкой народных республик, а также жители Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В программу мероприятия вошли музыкальные шоу, представления, мастер-классы, лекции и встречи с медийными персонами. Около сотни участников «Тавриды» вернулись с призами и грантами конкурса.

Фото: Пресс-служба «Таврида.АРТ»

В этом году фестиваль «Таврида.АРТ» был посвящен Году культурного наследия народов России. На площадках фестиваля были показаны культура, искусство, история народов, населяющих нашу огромную страну, — заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Политик обозначил показатель роста творческого уровня участников молодежного фестиваля, сказав, что весь проект, включая церемонии открытия и закрытия, подготовили резиденты арт-кластера «Таврида». По словам Кириенко, в течение пяти дней в ходе фестиваля прошли около тысячи событий, показаны сотни проектов, проведены кастинги и выступления.

В соответствии с нашим девизом «Россия — страна возможностей» это, наверное, уникальная площадка. В общей сложности за все время более пяти тысяч человек приняли участие в кастингах и отборах в самые интересные творческие проекты в нашей стране, — добавил Кириенко.

Ранее стало известно, что в ходе фестиваля «Таврида.АРТ» был представлен образовательный центр будущего «Университет креативных индустрий», а также его первые образовательные программы кураторов, наставников и слушателей. Были подписаны первые соглашения о сотрудничестве между университетом и институциями: Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, «Газпром-Медиа Холдингом» и «Русской медиагруппой».