В Крыму ввели ограничения на отдых детей из регионов

https://static.news.ru/photo/5a73103c-bd41-11ea-9790-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму ввели запрет на приём групп с детьми из российских регионов. Об этом говорится в указе главы Крыма Сергея Аксёнова, опубликованном на сайте правительства республики. Это касается организованных групп, прибывающих на полуостров для отдыха и оздоровления.

Распоряжение будет действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки.

Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Республики Крым, бронирование мест, приём и размещение организованных групп детей, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации, — говорится в тексте указа.

Документ предписывает организаторам мероприятий для детей из других регионов приостановить бронирование мест, а также размещение ребят. Исключение составляют только несовершеннолетние из Крыма и Севастополя.

В Крыму с начала пандемии выявлено 712 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 553 человека. В целом по России, согласно последним данным, зафиксировано 667,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 437,8 тысячи пациентов, умерли 9,8 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму проводится проверка гостиниц и санаториев на предмет соблюдения ими санитарных требований. Власти полуострова рассчитывают, что его курорты в нынешнем сезоне посетят до 1,5 млн туристов.