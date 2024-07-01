Глава администрации Керчи поговорил с Аксеновым и ушел в отставку Аксенов: глава администрации Керчи Брусаков увольняется по собственному желанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава керченской администрации Святослав Брусаков решил написать заявление об увольнении по собственному желанию после общения с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, сообщил руководитель региона в своем Telegram-канале. По его словам, обязанности Брусакова возложены на его заместителя Олега Каторгина. Аксенов подчеркнул, что находится с врио главы района «на прямой связи».

Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию, — написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что со стороны Тамани автомобильная очередь на Крымский мост выросла до 728 транспортных средств. Ожидание составляет примерно три часа. До этого в очереди перед Крымским мостом скопилось около 600 автомобилей. Время ожидания со стороны Тамани составляло примерно час, со стороны Керчи — более часа.

В понедельник, 1 июля, стало известно, что очередь на подходах к Крымскому мосту за час выросла до 945 автомобилей. По состоянию на 08:00 мск со стороны Тамани стояло 730 машин, со стороны Керчи — 215. Время ожидания проезда составляет около часа.