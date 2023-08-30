В Крыму школьник выпил энергетик и скончался Mash: употреблявший энергетики подросток скончался в Крыму от остановки сердца

В Нижнегорском районе Крыма скончался 14-летний подросток, который пил энергетический напиток Flash, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». 19 августа его доставили в больницу без сознания, а до этого мать обнаружила его бьющимся в конвульсиях в своей комнате. В реанимации состояние юноши стабилизировали и перевели в обычную палату 21 августа.

При этом подросток продолжал жаловаться на слабость и головную боль. У подростка взяли анализы, которые показали изменения в поджелудочной железе и печени. Также были повышены гормоны щитовидной железы.

Республиканские медики порекомендовали коллегам из районной больницы продолжать назначенное лечение. Но 28 августа ребенку стало хуже. Его стало шатать при ходьбе и он упал в обморок. На следующий день с помощью санавиации подростка должны были доставить в Симферополь, но у него остановилось сердце. Медэкспертиза установила, что причиной смерти стала энцефалопатия.

Telegram-канал SHOT сообщает, что в комнате у ребенка были обнаружены бутылки от энергетика. Одну из них он выпил перед госпитализацией.

В мае девушку из Подмосковья госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии после того, как она вечером выпила 2,5 литра энергетического напитка на голодный желудок. Врачи зафиксировали у пациентки тахикардию и почечную недостаточность. Медики отметили, что употребление энергетика в таком объеме могло закончиться для жительницы Подмосковья отеком легких и остановкой сердца, однако ее удалось спасти.