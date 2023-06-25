В Крыму проверят легитимность передачи полуострова УССР В Крыму готовят два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР

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Крымский парламент готовит два обращения к Конституционному суду по поводу того, насколько законной была передача полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году, передает РИА Новости. Ожидается завершение работы группы к концу июля или началу августа, а проект обращения планируется представить на открытии осенней сессии крымского парламента.

Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации, — отметил член местного заксобрания Сергей Трофимов.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что за возвращение в Россию всегда выступало большинство жителей полуострова. Так парламентарий прокомментировал слова бывшего американского президента Барака Обамы о том, что многие русскоговорящие жители полуострова поддерживали идею его воссоединения с Россией в 2014 году.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь раскритиковал слова экс-президента США. По мнению Подоляка, пора прекратить «придумывать оправдания».