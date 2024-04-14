В Крыму оценили возможность восстановления Северо-Крымского канала Депутат Константинов: Северо-Крымский канал можно заполнить водой из Днепра

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Северо-Крымский канал

Северо-Крымский канал в перспективе можно будет заполнить водой из Днепра через систему насосов или естественным стоком, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, полную хозяйственную стратегию можно будет сформировать лишь после окончания военной операции на Украине.

Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком. А полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО, — сказал он.

Константинов добавил, что запуск Северо-Крымского канала позволит восстановить выращивание риса на полуострове.

В январе стало известно, что в наливных водохранилищах Крыма зафиксирован рекордный за последние 35 лет уровень наполненности. В Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации республики отметили, что техническое оснащение водораспределительной системы позволяет не просто накопить запасы воды, но и перенаправить их, в частности, в наиболее вододефицитный регион — Восточный Крым.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что общий ущерб Крыму от устроенной Украиной водной блокады составил около 6 трлн рублей. По его словам, украинские власти обязательно ответят за блокаду полуострова, все претензии им будут выставлены после завершения СВО.