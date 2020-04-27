В Крыму оценили передачу полуострова Украине в 1954 году

https://static.news.ru/photo/57581ca6-1b04-11ea-b44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал день перехода полуострова в состав Украины (26 апреля 1954 года) траурным. Его слова прокомментировал крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

Он отметил, что события 1954 года на самом полуострове были восприняты неоднозначно. По словам эксперта, резонанс был «глухой и непонятный», а многие местные жители так до конца и не приняли новых порядков.

Однако Джаралла подчеркнул, что в те годы СССР был единым целым, поэтому принципиального значения принадлежность Крыма к Украинской ССР не имела. Всё изменилось в год, когда Союз распался. С этого момента на полуострове началось экономическое падение. Крым, заявил политэксперт, приходил в запустение и становился жертвой эгоистичных интересов украинских властей.

Событие исторически невероятное весны 2014 года и эти последние годы очень многое поменяли и стали годами экономического роста. Изменения в Крыму настолько серьёзные и фантастические, что сравнивать их просто не с чем. Всё меняется на глазах, — приводит слова Джаралла радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, в учебнике английского языка для учеников седьмых классов эстонских школ полуостров Крым обозначили частью России. Это возмутило Конгресс украинцев Эстонии, его представители направили обращение в местное Министерство образования и науки.