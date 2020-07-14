В крымских санаториях вновь стали требовать справки об отсутствии СOVID-19

https://static.news.ru/photo/2497ea54-c5cb-11ea-b993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look

В Крыму вернули ограничения для туристов. Желающие отдохнуть в местных санаториях должны будут предоставить справки об отсутствии коронавируса.

Некоторое время назад это требование было отменено Роспотребнадзором РФ, но региональное управление ведомства вернуло его на местном уровне отменил это требование. Кроме того, санаториям рекомендуется тестировать сотрудников на COVID-19.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе пояснила «Интерфаксу», что крымские власти и местное управление Роспотребнадзора опасаются роста числа заражённых коронавирусом в регионе. Она также указала на отсутствие определённости в статусе здравниц в случае заболевания отдыхающих.

Никто чётко не прописал, что будет, если кто-то заболеет, отдыхая в санатории. Санаторий, например, могут закрыть или перевести в обсерватор, — пояснила Ломидзе.

Она добавила, что крымские гостиницы справок от туристов не требуют. Не нужны они и при въезде на территорию республики.

По последним данным, в Крыму с начала пандемии выявлено 712 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 553 человека. В начале июля там возобновили работу стадионы и кинотеатры.

Как ранее писал NEWS.ru, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сделал прогноз о туристической популярности региона после начала «высокого» сезона. По его словам, в течение июля полуостров могут посетить от 1 млн до 1,5 млн путешественников.

Глава республики Сергей Аксёнов, в свою очередь, пообещал не вводить обязательный двухнедельный карантин для туристов.

В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 739,9 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 512,8 тысячи пациентов, умерли 11,6 тысячи.