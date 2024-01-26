В красноярском лицее объяснили досмотр первоклашек на входе В красноярском лицее назвали досмотр учеников усилением мер безопасности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор красноярского лицея № 1 Елена Куксенко объяснила, что досмотр учеников на входе в учебное заведение на наличие колюще-режущих предметов был временной мерой усиления безопасности, сообщает «Подъем». При этом в социальных сетях комментаторы возмутились происходящим, родителей первоклассников упрекнули в бездействии и «предательстве» детей, заявив, что «сегодня досмотр, завтра в трусы к детям полезут?»

Начальные классы мы вообще не проверяем. Это были временные меры, только вчера, 25-го числа, поскольку на 25-е число был объявлен террористический акт в школах Красноярска и по всей России. Это усиление мер безопасности. В 8 часов от комиссии по антитеррору уже было распоряжение даже досмотр не проводить, потому что доказали, что это фейковая группа и вброс, — сказала руководитель лицея.

Ранее анонимные сообщения с угрозами о терактах массово поступили в родительские чаты школьников Красноярска. Внимание на жалобы красноярцев обратила антитеррористическая комиссия региона, силовики разыскивают авторов таких рассылок.

26 января правоохранители задержали школьника, который в социальных сетях оставил комментарий о подготовке теракта в учебном заведении Красноярска. Несовершеннолетний таким образом решил пошутить.