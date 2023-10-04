В Красноярске возбудили дело после избиения девочки тремя школьницами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту избиения школьницы тремя ученицами параллельного класса, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Соответствующее распоряжение отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Инцидент произошел в начале учебного года в Ачинске.

Следственными органами <...> проводится процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочке ее сверстницами. Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А. Л. возбудить по данному факту уголовное дело, доложить о результатах его расследования, — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, 30 сентября 2023 года учащиеся одной из школ города Ачинск — трое девушек в возрасте 14 и 15 лет — встретились со своей сверстницей неподалеку от школы и нанесли девушке телесные повреждения. Пострадавшая была госпитализирована.

В региональном главке МВД сообщили, что с подозреваемыми и их родителями провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних и руководители отдела полиции. По предварительной информации, причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между потерпевшей и одной из подозреваемых в нападении.

В сентябре также сообщалось, что в Махачкале УМВД начало проверку после массовой драки школьников со стрельбой и поножовщиной. Видеозапись с разборкой несовершеннолетних была опубликована в социальных сетях. Инцидент произошел вблизи школы № 11. Участники драки разбежались, когда на место приехали полицейские. Пострадавших в результате происшествия нет.