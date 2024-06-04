«Общался борзо»: россиянин спугнул «прокурора», назвавшего его закладчиком В Красноярске псевдопрокурор попытался обвинить мужчину в наркоторговле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске местный житель заснял на видео мужчину, который представился ему прокурором и обвинил в распространении закладок с наркотиками, сообщает ТРК7. Мошенник показал местному жителю некое удостоверение и вел себя «борзо». Однако, когда ему предложили вызвать полицию, решил ретироваться. Полиция уже изучает все обстоятельства произошедшего.

Гулял 2 июня в Академгородке в парке возле СФУ, подошел мужик, представился прокурором, показал «ксиву», где написано, что он прокурор по городу Красноярску. Общался борзо. Сказал, что я закладчик и «как теперь будем решать вопрос?». Мне кажется, он подумал, что я студент, так как все это было недалеко от общежитий, — рассказал красноярец в соцсетях.

Мужчина предполагает, что сомнительный гражданин занимается вымогательством денег у студентов Сибирского федерального университета. В комментариях к публикации красноярца один из пользователей написал, что этого же мужчину уже видели на острове Отдыха, передает Сибирское Агентство Новостей.

В мае Росгвардия задержала в Москве молодого человека, который занимался распространением наркотиков. После задержания он показал, как прятал запрещенные вещества в дупле дерева. 33-летнего гражданина силовики заметили случайно. Он наткнулся на них, следуя по улице Юных Ленинцев, и попытался скрыться.