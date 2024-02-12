В Красноярске пенсионер с деменцией убил жену и забыл об этом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске 81-летний пенсионер зарезал свою 77-летнюю жену, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. После совершения преступления мужчина забыл об этом, так как страдает сосудистой деменцией, вызванной гипертонической болезнью.

По данным прокуратуры, из-за болезни и употребления алкоголя после 30 лет воздержания мужчину стали посещать мысли о том, что жена изменяет ему. Рассердившись, он схватил нож нож и расправился с женой.

На крики женщины о помощи прибежали соседи, однако попытки достучаться в дверь пожилой пары не увенчались успехом. Тогда они вызвали полицейских, которые и застали мужчину в верхней одежде на выходе из квартиры, — сообщили в прокуратуре.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Материалы направлены в районный суд. Пенсионеру грозят медицинские меры принудительного характера. Мужчина отказывается верить в смерть жены, считая ее живой. Он ждет, когда она придет к нему в СИЗО. Вместе они прожили 52 года.

В Калининграде участковый до смерти забил палкой супругу, которую ревновал к коллеге. В браке семья воспитывала троих детей. Женщина скончалась в машине скорой помощи, которую вызвал сам супруг.

Ранее священник храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского убил жену в городе Нижнекамске в Татарстане. Мотивом убийства стала ревность. Мужчина зарезал жену, расчленил, а затем спрятал голову в холодильнике, где ее нашли дети супругов. С 2019 года мужчина руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии.