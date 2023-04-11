В Красноярске мать издевалась над малолетним сыном во время стрима СК возбудил уголовное дело против матери из Красноярска за истязание сына во время стрима

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В Красноярске завели уголовное дело против матери, которая во время стрима издевалась над своим малолетним сыном, сообщил региональный главк СК. Подозреваемая в разговоре со следователями расплакалась и принесла извинения за свой поступок. 23-летняя женщина заявила, что не избивала детей в прямом эфире. По ее словам, во время трансляции она разговаривала с молодым человеком и в этот момент начала ругать ребенка.

Ну накосячила. Только забрала ребенка. Я не хочу детей потерять, — заявила молодая мать.

СК возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. По версии следствия, подозреваемая систематически допускала жестокое обращение с ребенком, раздражаясь от его непослушания. Обстоятельства выясняются, расследование дела продолжается.

По данным Telegram-канала Kras Mash, у женщины два сына от разных отцов. Мальчик, которого она подвергала издевательствам, сначала жил в детдоме, затем она забрала его обратно. Полиция и прокуратура также проводят разбирательство, решается вопрос об изъятии детей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказаний для треш-стримеров. Согласно инициативе, ведение прямых трансляций с демонстрацией жестокости и издевательств может стать отягчающим обстоятельством.