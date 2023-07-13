В Краснодарском крае мужчина погиб, пытаясь переехать реку вброд

Фото: kuban.sledcom

В Туапсинском районе Краснодарского края погиб 67-летний охранник сельхозпредприятия «Новомихайловское», сообщает «360» со ссылкой на источник. Тело мужчины в автомобиле «Нива» обнаружил его напарник. По предварительным данным, погибший утонул, пытаясь перебраться через реку вброд.

Как уточняет издание, мужчина пропал во время сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. Родные забили тревогу, и вскоре удалось обнаружить «Ниву» пропавшего, однако из-за последствий ливней подойти к внедорожнику поначалу не удавалось, это смог сделать спустя время напарник погибшего.

Не видели, что он там, — думали, что он ушел в лесной домик куда-то, потому что машину видели, но подойти к ней не могли. Парень с работы поехал, который его менял, и обнаружил его в машине, — рассказал источник.

По информации издания, мужчина пытался переехать речку у села Подхребтовое, но автомобиль унесло течением.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что жертвами подтоплений в Туапсинском районе стали четыре человека. В это число входит и погибший мужчина в «Ниве». С вечера 11 июля в регионе выпало три месячные нормы осадков. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли 300 человек и 50 единиц техники.